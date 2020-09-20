هلاك 5 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم

توفي 5 أشخاص، وأصيب 153 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الأحد المديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 28 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى القيام بـ 39 عملية تعقيم عبر ثلاثة ولايات مست 15 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وتم تخصيص المديرية لهاتين العمليتين 100 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و16 سيارة إسعاف و 11 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان واحد مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.

ومن جهة أخرى، قام أعوان الحراسة، بـ 317 تدخل خلال نفس الفترة، ما سمح بإنقاذ 185 شخص من غرق حقيقي.

كما تم تقديم الإسعافات لـ 120 شخص أخر، مع تحويل 12 شخص لمختلف المراكز الصحية الجوارية.

هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد حريقين، حضري ومختلف، على مستوى ولايتي غليزان وقسنطينة، يضيف البيان.