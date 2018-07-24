هلاك 50 شخصا جرّاء حرائق باليونان

عثرت السلطات اليونانية صباح الثلاثاء على جثث متفحمة لـ26 شخصا في باحة منزل في ماتي بشمال شرق أثينا والتي تشهد حرائق منذ الاثنين.

وفق ما أعلن مسؤول في الصليب الأحمر.

وتضاف هذه الحصيلة إلى 24 قتيلا تم إحصاؤهم مساء الاثنين ما يرفع تعداد الحرائق التي تجتاح محيط أثينا إلى 50 قتيلا على الأقل.

وتواجه اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

وقال تساناكوبولوس إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق.

لافتا إلى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل إطفاء.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.