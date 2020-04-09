هلاك 6 أشخاص في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 120 حادث مرور جسماني، خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 6 أفريل الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، أسفرت تلك الحوادث، عن وفاة 6 أشخاص وجرح 142 آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور إرتفاعاً محسوساً في عدد الحوادث قدر بـ13 حادث.

كما ارتفع عدد الجرحى بـ13 حالة ، وإرتفع عدد الوفيات هو الآخر بـ03 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 92 بالمائة، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، والإفراط في السرعة، والإرهاق.

وتُجدد المديرية العامة للأمن الوطني، دعوتها لمستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، والسرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا على 24 سا.