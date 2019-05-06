هلاك 6 أشخاص في حوادث سير خلال الـ24 ساعة الأخيرة  

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 30 أخرون بجروح إثر تسجيل7 حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة،حسب بيان للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل وفاة 6 أشخاص واصابة 30 أخرين بجروح في عدة حوادث

من بينها 7 حوادث مرور كانت أكثر دموية حيث سجلت أثقل حصيلة في ولاية الجزائر بوفاة 02 شخصين على إثر 02 حادثين مرور.

كما تدخلت ذات المصالح، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ10 أشخاص مختنقين من جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون

المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الماء بكل من ولايات: تيبازة، تبسة، البويرة، حيث تم إسعاف الضحايا في مكان .