هلاك 623 شخصا وجرح 2736 آخرين منذ بداية موسم الإصطياف

كشف رئيس خلية الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، اليوم الإثنين. عن تسجيل 623 حالة وفاة وإصابة 2736 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في 1466 حادث مرور منذ بداية موسم الاصطياف الحالي.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أبرز الرائد بوشحيط ، أن أغلب هذه الحوادث الخطيرة تم تسجيلها على مستوى المحاور الكبرى للطرقات. حيث سجل بالطرقات الوطنية أكثر من 50 بالمائة من حوادث المرور تسببت في معظمها مركبات نقل المسافرين والبضائع .

هذا ولا تزال حوادث المرور تخلف ضحايا من المصابين حيث خلف حادث مرور بدائرة عين الحجل بالمسيلة بالطريق الوطني رقم 8 بين سيارة للنقل الجماعي وحافلة لنقل العمال ثمانية جرحى من جنس ذكر

كما خلف حادث إصطدام بين سيارة للنقل الجماعي وحافلة لنقل العمال، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بالقوادرية، بلدية ودائرة عين الحجل ولاية المسيلة اليوم ثمانية (08) جرحى.