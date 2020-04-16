هلاك 7 أشخاص في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 7 أشخاص وجرح 172 آخرا في 139 حادث مرور بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة قدمتها مصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، عرفت حصيلة حوادث المرور مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، ارتفاعا قدر بـ”+19″ حادث.

وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ”+30″ حالة، والوفيات بحالة واحدة، يضيف البيان.

وأشار البيان، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، حفاظا على سلامة الجميع.

وذكرت المديرية، بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، اللذان وضعا تحت تصرف المواطن، لتلقي البلاغات.