هلاك 7 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، 79 حادث مرور، خال الـ24 ساعة الأخيرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة 93 أخرين.

وسجلت أثقل حصيلة في سطيف بوفاة شخصين، على إثر إصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الإجتنابي الجنوبي، حسب بيان لذات المصلحة.

كما تدخلت نفس المصالح، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ3 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مساكنهم ببلدية قسنطينة.

مما سمح بإنقاذ المعنيين، وإسعافهم في عين المكان، ثم تحويلهم إلى المراكز الصحية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر، باخماد حريق شب على مستوى 4 مساكن من البناء الجاهزة، تستعمل كمراقد للعمال بداخل شركة خاصة بالسويدانية، دون تسجيل خسائر بشرية.

ومنع هذا التدخل، من انتشار الحريق إلى باقي السكنات الجاهزة الأخرى، يضيف البيان.