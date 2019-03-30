هلاك 7 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية على مستوى مناطق الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية أدرار، بوفاة طفلة واحدة وإصابة 6 أشخاص بجروح.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ27 شخصا مختنقين، جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الماء في عدد من ولايات الوطن.

من جانب آخر، أخمدت عناصر الحماية المدنية 5 حرائق حضرية في كل من ولايات الطارف، عين تيموشنت، معسكر، وسيدي بلعباس.

حيث خلفت هذه الحرائق إصابة 5 أشخاص بحروق بولاية معسكر تم نقلهم إلى المستشفى، يضيف المصدر.