هلاك 7 أشخاص في حوادث مرور بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 336 آخرون بجروح متفاوتة في 275 حادث مرور جسماني تم تسجيله على مستوى المناطق الحضرية

خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 ماي الجاري، حسب حصيلة كشفت عنها الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، عرفت حوادث المرور إنخفاضا قدر بـ 76 حادثا

كما إنخفض عدد الجرحى بـ 85 حالة وعدد الوفيات بـ 14 حالة، يضيف المصدر .

وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%

و ذلك نتيجة عدم إحترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق و عدم التركيز عند السياقة.