هلاك 7 أشخاص وإصابة 390 آخرين في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 390 آخرون بجروح مختلفة، إثر حوادث مرور وقعت بعدة ولايات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد تم خلال نفس الفترة، تقديم الإسعافات الأولية لـ38 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتم التكفل بضحايا هذه الحوادث التي سجلت عبر عدة ولايات في عين المكان ثم تحويلهم للمستشفيات المحلية.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ103 عملية تحسيسية حول فيروس كورونا.

بالإضافة إلى القيام بـ92 عملية تعقيم عبر 20 ولاية، شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وتم تخصيص لهتين العمليتين 433 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و82 سيارة إسعاف و49 شاحنة إطفاء.

كما تدخلت مصالح الحماية لأجل إخماد 7 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر وعين تموشنت وأدرار والمدية، وبرج بوعريريج والمسيلة.

و أدت هذه الحرائق الى إصابة 6 طالبات بصدمة وشخص واحد بصعوبة في التنفس، على إثر حريقين بولاية الجزائر.

بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص بصعوبة في التنفس جراء الدخان بالمسيلة، إثر حريق حضري.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بباتنة بتدخل على إثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق، بمسكن ببلدية واد الماء.

وخلف هذا الحادث، إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.