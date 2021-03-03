هلاك 7 أشخاص وجرح 393 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 332 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 23 فيفري إلى 01 مارس 2021.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت هذه الحوادث، عن وفاة 7 أشخاص وجرح 393 آخرين.

وأشار البيان، إلى إنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ”-73″ حادث.

كما تم تسجيل انخفاض في عدد الجرحى قدر بـ “-90″ جريح، وانخفاضا في عدد الوفيات قدر بـ”-02″ وفاة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة.

هذا وتُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.