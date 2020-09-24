هلاك 8 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 8 أشخاص، وأصيب 184 آخرون بجروح مختلفة، إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للحماية المدنية، اليوم الخميس، تم تسجيل أثقل حصيلة، في تمنراست، بوفاتين و6 جرحى في حادثي مرور.

ومن جهة أخرى، تم خلال نفس الفترة، القيام بـ35 عملية تحسيسية عبر 6 ولايات، لفائدة المواطنين، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ذات المصالح بـ115 عملية تعقيم عبر 11 ولاية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 203 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و37 سيارة إسعاف و19 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.

وفيما يتعلق بجهاز حراسة الشواطئ، قام أعوان الحراسة بـ 17 تدخل ما سمح بإنقاذ من غرق حقيقي 99 شخص.

كما تم تقديم الإسعافات، لـ 68 شخص آخر، مع تحويل 8 أشخاص لمختلف المراكز الصحية الجوارية.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية تيزي وزو من أجل انتشال جثة شخص، متوفي غرقا بالبحر بالمكان المسمى مازار.

وفي سياق آخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين، أحدهما حضري بكل من ولاية الجزائر والوادي، ولم تسجل أي خسائر بشرية في هذه الحرائق.