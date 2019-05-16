هلاك 9 أشخاص في حوادث السير خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 09 أشخاص مصرعهم،وأصيب 19 أخرون بجروح في 12 حادث سير في عدة مناطق مختلفة من الوطن،خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية وهران بوفاة 01 شخص وإصابة 02 أخرين بجروح

إثر إنقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 41 ببلدية بوفاتيس دائرة واد تليلات، يضيف المصدر ذاته .

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 2277 تدخل في عـدة مناطق من الوطن على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة

من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور،الحوادث المنزلية،الإجلاء الصحي،إخماد الحرائق،والأجهزة الأمنية …إلخ.

وقامت وحدات الحماية المدنية بالتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ09 أشخاص جراء إستنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث

من وسائل التدفئة ومسخن الحمام في كل من ولاية سطيف 07 أشخاص و ولاية سيدي بلعباس 02 شخصين

تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة إلى المراكز الإستشفائية، يضيف المصدر ذاته .