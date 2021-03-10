هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 307 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس 2021.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 9 أشخاص وجرح 395 آخرين.

عرفت حصيلة حوادث المرور، انخفاضا في عدد الحوادث، وارتفاعا في عدد القتلى والجرحى، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.