هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية 5717 تدخل بمختلف مناطق الوطن، على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من المواطنين، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و14 مارس الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، على إثر 10 حوادث مرور تسببت في وفاة 9 أشخاص، وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى القطاعات الصحية، من طرف أعوان الحماية المدنية.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية بسوق أهراس، من أجل نقل شخصين متوفين، على إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكنهم.

وفي نفس السياق، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ14 شخصا، أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه.

وشملت هذه التدخلات، كل من ولاية سوق أهراس، والمدية، وسطيف، وقسنطينة، والجلفة والنعامة.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات، من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل إطفاء 10 حرائق حضرية ومختلفة، وذلك بكل من ولاية بومرداس، البليدة، تيارت، المدية، برج بوعريريج، عنابة، تمنراست وتندوف.

وتسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بضيق في التنفس، على اثر حريق شب بمسكن الكائن بحي المسماة السلاقة ببلدية و دائرة تندوف.

بالإضافة إلى إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، على إثر حريق شب بشقة المتواجدة بحي المسماة بوقنطاس ببلدية و دائرة عنابة.

تم التكفل بالضحايا، وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية، من قبل الحماية المدنية.