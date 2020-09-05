هلاك 9 أشخاص وإصابة 508 آخرين إثر حوادث المرور في ظرف 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري، هلاك 9 أشخاص وإصابة 508 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 322 تدخل من أجل حوادث المرور التي خلّفت وفاة 9 أشخاص وجرح 508 آخرين.

كما قام أعوان جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بانتشال جثة طفل عمره 13 سنة غرق في بركة مائية بواد بلسع ببلدية عين الملح بالمسيلة.

إلى جانب انتشال جثة رجل عمره 39 سنة بعدما غرق في مجمع مائي بالمكان المسمى “قصر دلدول” ببلدية أوقروت بأدرار.

كما انتشلت مصالح الحماية بعنابة جثتي شخصين وإنقاذ إثنين آخرين داخل بئر بالمنطقة الصناعية “جسر بوشي” ببلدية الحجار.

وسجلت وحدات الحماية 5209 تدخل على المستوى الوطني مسّ عمليات الإجلاء الصحي والإسعاف والإجلاء وحوادث المرور.

أما عن نشاطات الوقاية من فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 72 عملية تحسيسية عبر 17 ولاية و 98 عملية تعقيم.

وسخرت مصالح الحماية للعمليتين 50 سيارة إسعاف و 35 شاحنة و 301 عون حماية مدنية.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجه للحجر الصحي للمواطنين المجليين من الخارج بولاية الجزائر.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد تم إخماد 42 حريقا، منها 10 حرائق غابات، 9 حرائق أدغال، 11 حريقا بأحراش وحشائش و 11 حريقا أتى على محاصيل زراعية.

وأتلفت هذه الحرائق 32 هكتارا غابات، 31 هكتارا من الأدغال، 44 هكتارا من الحشائش، 9910 حزمة تبن و 235 شجرة مثمرة محروقة و 1013 نخلة.

جدير بالذكر أن مصالح الحماية بمستغانم تدخلت إثر سقوط رافعة من الطابق الثاني عشر بورشة إنجاز بإقامة الأمير حي 600 مسكن.

وقد خلّف هذا الحادث وفاة 3 أشخاص من جنسية صينية تم نقلهم إلى المستشفى المحلي.