هلال رمضان: دول رؤيته ممكنة وأخرى مستحيلة”.. الجزائر أين منهما؟

تشرع، اليوم الأحد، معظم الدول في تحري هلال شهر رمضان، وحسب مركز الفلك الدولي، فإنه سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش. وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا.

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة. ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO. والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي. سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

هذه الدول يمكنها رؤية الهلال بالتلسكوب

في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية. وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة من مكان ما في العالم الإسلامي. فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

الحسابات السطحية

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 10 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس. كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 05 دقائق من غروب الشمس، وعمره 38 دقيقة. وبعده عن الشمس 1.7 درجة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و45 دقيقة، وبعده عن الشمس 3 درجات. ومكة المكرمة يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 6 ساعات و22 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.4 درجة. وعمّان والقدس يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 6 ساعات و35 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.6 درجة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، عمره 7 ساعات ودقيقتان، وبُعده عن الشمس 3.7 درجة.

وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 15 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 7 ساعات و18 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.6 درجة. والرباط يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و20 دقيقة وبعده عن الشمس 5 درجات. ورؤيته في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 29 دقيقة، وأقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 15 ساعة و33 دقيقة. وأقل بعد للهلال عن الشمس أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 7.6 درجة. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره وبعده عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى مثل بعده عن الأفق وقت رصده.

رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة يوم الاثنين

أما يوم الاثنين 11 مارس، فإن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي. ويمكن لمن يرغب رؤيته في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس. فيحينها سيبدو نحيلا وقريبا من الأفق، وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.

الرؤية مستحيلة في الجزائر

وحسب الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس من جميع مناطق العالم. بحيث أن الرؤية مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. الرؤية غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. الرؤية ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية بالعين المجردة بصعوبة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. الرؤية ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.