هلال شلغوم العيد يفرض التعادل أمام سوسطارة في عقر الديار

فشل فريق إتحاد العاصمة في فرض منطقه أمام ضيفه هلال شلغوم العيد في مباراة اليوم التي جرت بملعب عمر حمادي.

كما جرت المواجهة ضمن الجولة 23 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة. و تمكّن الضيوف من افتتاح باب التسجيل عن طريق أحمد خالدي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول. في حين تمكن المهاجم كوامي أوبوكو من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 عن طريقة مقصية رائعة.

ليواصل أبناء البهجة سلسلة النتائج السلبية التي قد تعصف ببعض المسؤولين في الفريق.

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