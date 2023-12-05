هلال شلغوم العيد يكشف هوية مدربه الجديد

كشفت إدارة نادي هلال شلغوم العيد، الناشط في القسم الثاني هواة، مجموعة وسط شرق، عن هوية المدرب الجديد، الذي سيقود التشكيلة خلال الموسم الجاري.

وأعلنت إدارة الهلال، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع المدرب ياسين عبديش لقيادة الفريق. وسيساعده في مهامه ولطاش شمس الدين كمدرب. بينما سيكون بجو نجيم مدربا للحراس.

وأوضح ذات المصدر، بأن الطاقم الفني الجديد سيحل غدا الأربعاء. بمدينة شلغوم العيد لترسيم التعاقد ومباشرة العمل استعدادا للقاء اتحاد الحراش هذا الجمعة.