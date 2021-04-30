هلع وسط الطاقم الطبي بعد حريق في غرفة الأطباء بمستشفى “كاروبي” بعنابة

مصالح الحماية المدنية لم تسجّل أيّ خسائر بشرية أو مادية جسيمة

عاش، فجر أمس، الطاقم الطبي وشبه الطبي في مصلحة الأعصاب بمستشفى “إبن سيناء” في عنابة، حالة من الرعب والخوف، بعد اندلاع حريق في إحدى غرف نوم الأطباء بذات المصلحة، من دون تسجيل أي خسائر مادية معتبرة.

وكشف ضابط المناوبة بالمديرية الولائية للحماية المدنية في عنابة لـ “النهار”، أن ذات المصالح، سجلت تدخلا في حدود الرابعة فجرا، لإخماد حريق اندلع على مستوى غرفة خاصة بنوم الأطباء العاملين في مصلحة جراحة وطب الأعصاب بمستشفى “إبن سيناء” المعروف بـ “كاروبي”، أين تم إخماده ومنعه من الانتشار إلى الغرف المجاورة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة، ما عدا إتلاف بعض الوثائق والأغراض الشخصية الخاصة بالأطباء.

من جهتها، أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى المديرية العامة بالمستشفى الجامعي “إبن رشد” لـ “النهار”، أن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية أو إصابات وسط الطاقم الطبي المقيم بالغرفة التي سجلت بها حريق، فجر أمس، والذي تم إخماده من طرف وحدات الحماية المدنية في وقت وجيز ومنعه من الانتشار عبر باقي غرف المصلحة.

وقد تدخل مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا لفتح تحقيق في القضية، لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق، فيما أوضحت مصادر غير رسمية، بأنه ناجم عن شرارة كهربائية، في انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف عن الأسباب الحقيقية للحريق.