هل أتزوّج من رفضني أهله لأنني مطلّقة قبل البناء؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد:

إخواني القراء، أنا شابة قليلة الحظ، فكلّما أقدمت على محطة مصيرية في حياتي، إلا واجهتني المصاعب والعراقيل، وكان ذلك منذ صغري.

وحتى بلغت سن الشباب فعندما نلت شهادة البكالوريا، كان حلمي أن أصير طبية، لكن والدي أجبرني على دراسة اختصاص آخر؛ لأنه رفض أن تلحق ابنته بعمل فيه المناوبات الليلة.

وما كان مني سوى الانصياع لرغبته، وعندما أنهيت دراستي وتمنيت العمل في نفس المجال تعذّر علي ذلك، لأجد نفسي مجبرة على العمل في مجال لا يروق لي.

ومع ذلك اعتبرت الأمر خيرا، وقلت نفسي إن هذا أفضل بكثير من البطالة، وعندما تمت خطوبتي وعقد قراني على شاب رائع وحنون.

فإنه هاجر بعدما استودت الدنيا في وجهه، فكما كان علينا سوى الانفصال، لأغدو مطلّقة قبل البناء، فتجرعت مرارة الصدمة.

ولكنني استجمعت قواي ومضيت بكل تفاؤل، عسى أن يعوضني الله خيرا.

منذ فترة، بعدما اندمل الجرح الذي خلّفته تجربتي الأولى، تعرّفت على شاب لا يقل تميّزا عن الأول.

لكن للأسف رفض والده وأمه ان يرتبط بامرأة مطلقة ولوكان ذلك قبل البناء، مع العلم أنه لا يزال متمسكا بي،

فماذا أفعل، وهل أقبل هذه الزيجة أم علي الانسحاب حتى لا أتسبّب له في إحراجه مع أهله.