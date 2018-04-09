هل أجدك  يا نصفي الأخر.. لا أزال أنتظر

عبد الكريم من ولاية تلمسان، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 47 سنة، متقاعد ويملك مسكنا خاصا، طيب ومسؤول.

غايته الاقتران على سنة الله ونبيه المختار،مع امرأة ناضجة ومسؤولة من أية منطقة ما عدا الجنوب الجزائري،لا تتعدى 47 سنة.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يتمنى أنّ تكون جميلة المظهر والجوهر، ويفضل أن تكون عاملة مستقرة.

للتواصل مع عبد الكريم ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي لعبد الكريم :300

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..