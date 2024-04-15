هل أجد الحب الصادق المزهر في زمن غلب عليه الغدر..؟

تحية طيبة سيدتي الفاضلة، صدقيني أنني أرتاح جدا لهذا المنبر الجميل، لهذا أردت اليوم أن أطرح انشغالي عليك. من خلال صفحة قلوب حائرة، وأرجو أن أجد لديك جوابا لسؤال لطالما سيطر على تفكيري.

أنا سيدتي شاب في سن الزواج، و لا يخفى عليك أن هذه الخطوة. تعتبر الأهم في حياة أي انسان كيف لا والله يقول في كتابه الكريم.: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”. فالزواج هو الطريق الذي يجلب الراحة ويشعرنا بالسكينة ويهدينا السعادة، وأنا لا أزكي نفسي إن أخبرتك أنني شخص مرهف الإحساس. فبعد الأخلاق والدين لا أريد من الحياة سوى أن أنعم بالحب الصادق إلى جانب الزوجة الصالحة. زوجة تغمرني بالعاطفة الجياشة والمشاعر الصادقة، زوجة تعاملني بإحسان، وتأسر قلبي بأروع الكلمات وأعطرها. لأنه وحسب وجهة نظري فالحب هو الذي سيقي العلاقة بين اثنين إجتمعا تحت سقف الحلال. فتنبض الحياة بينهما نبض قلب واحد، وتزاد قوة، فلا يهز شراعهما أي عاصفة.، لكن في زمننا هذا وما بتنا نسمع فيه من مشاكل الخيانة والغدر أظن أن طلبي هذا لهو ضرب من الخيال. أو وهم نطارده في الأحلام؟ فكيف يمكنني أن أعيش حبا صادقا بعيدا عن الأوهام؟

أخوكم ش.حمزة من الشرق الجزائري.

الــــــــــرد:

في البداية أخي، دعني أشكرك على الثقة وحبك لهذه الصفحة الذي وإن زادني فإنما ذلك يزيدني همة وإصرارا على تقديم الأفضل. إن شاء الله، ثم أسأل الله المستعان أن يوفقك ويجعلك من الفائزين والغانمين في الدنيا والآخرة، لأنك تبدوا حقا صادقا. والدليل رسالتك المفعمة بالمشاعر الطيبة والصادقة ، لكن قبل أن أجيبك عن سؤالك: هل هناك وجود للحب الصادق؟. وكيف يمكن أن تعيشه وتظفر به؟ أود أن أسألك نفس قبلا: هل أنت قادرا على منح كل الحب الذي ترتجيه وبتلك النقاوة؟. هل أنت مستعد لأن تغدق في جمال الإحساس وتخلص مدى العمر؟

أخي الفاضل، كيف نيأس من وجود شيء أسنه الله في خلقه، وجعله موجودا بين عباده، فلا يأس مع الله. لذا تأكد أنك ستجد فتاة التي تحبك والتي ستغدق عليك حتى النخاع. لكن عليك أن تجتهد لتحافظ على هذا الشعور وتغنم به مدى العمر.

أجل أخي، فليس من الصعب أن تجد الحب الحقيقي، الصعب هو أن تفهم فلسفته وتحافظ عليه، وذلك بـ:

أن لا تخون الثقة: كما ذكرنا فالحب الحقيقي يبعث شعوراً مستقراً بالطمأنينة والأمان، والحفاظ على الثقة. التي يمنحها لك الشريك هو الطريق الأقصر للحفاظ على قوة الحب الحقيقي بينكما.

ألّا تخاف من الخيانة: الحب الحقيقي علاقة مبنية على الثقة العميقة والمتبادلة، بمجرد أن تشعر بخوفٍ مستمر. من تعرضك للخيانة أو الغدر فأنت في علاقة غير متكافئة وغير صحيّة، الحب الحقيقي ينزع الشك من قلب العاشقين.

أن لا تمارس الابتزاز العاطفي: فالابتزاز العاطفي من السلوكيات القهرية التي تتسبب بتدمير أي علاقة مهما كانت عميقة. وأبرز مظاهر الابتزاز العاطفي محاولة إثارة شفقة الشريك أو تغذية مشاعر الذنب لديه، تأكّد ألّا تفعل ذلك إن كنت تبحث عن الحب الحقيقي.

أن تجدا حلولاً سريعة للمشاكل التي قد تصادفك في حياتك: ففي الحب الحقيقي والصادق لا يمكن أن تتراكم المشاكل بين الشريكين،. لأنهما قادران دائماً على إيجاد الحلول السريعة التي ترضي الطرفين، ويعلمان أن المشاكل المتراكمة تقتل الحب.

المرونة شرط للحب الحقيقي: فحتى يحافظ الشريكان على الحب لا بد أن يدركان جيد أن الحياة فيها تغيرات. وهي تغيرات طبيعية تمر بها علاقة الحب على مر الزمن، ولا بد أن يتمتعا بالمرونة الكافية لفهم هذه التغيرات. والتعامل معها بحكمة وتعقل كبيرين.

وتأكد أخي الفاضل من أن الحب أخذ وعطاء، فلا تتوقع أن تجني ثمارا من شجرة لم تعتني بها. أسأل الله أن يهبك قرة العين، وزوجة صالحة تنعم إلى جانبها بحب طاهر وجميل مدى العمر.

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