هل أجد حلا لحالتي.. فالحزن لازم حياتي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أنا فتاة أبلغ من العمر 21سنة، طالبة جامعية، أشعر بحزن دائم في كل وقت، أحب كل شيء حزين، لا أعلم لماذا؟ حاولت كثيراً التخلص من هذا الحال، ولكن لا أستطيع،

أفضل الصورة الحزينة، وقراءة الروايات الحزين، أحب العزلة كثيراً، ولا أميل إلى لخروج من المنزل إلا للدراسة، دوما أعاني من خمول فظيع، وأحمل هم الدنيا على عاتقي عندما أسمع أننا سنذهب إلى مناسبة أو اجتماع عائلي، فلا أشعر بارتياح، يضيق صدري وأنزعج بسرعة، لا أعلم كيف أشرح ما أنا به، ولكن أتمنى أن أكون قد شرحت لكم ما أشعر به، أرجوكم أفيدوني في حالتي، وهل أنا بحاجة إلى طبيب نفسي؟