هل أخنع لمهاترات حماي وحماتي حتى تستقر حياتي؟

سيدتي، حماي وحماتي. من خلتهما في معزة أبي وأمي إستأمنهما زوجي عليّ. حين يكون بصدد مزاولة عمله في ولاية بعيدة، أحترمهما وأعاملهما باللين واللطف. إلا أنني لم أرى منهما إلا كل متعب ومنهك للنفسية.

هل أخنع لمهاترات حماي وحماتي حتى تستقر حياتي؟

إستغلّا إلى حد بعيد يتمي وقلة حيلتي، وتطاولا على إحترامي لهما وقابلاه بالتغطرس، يخلقان عني الأكاذيب ويروون ما هو غير صحيح لزوجي. الذي يطلب مني في كل مرة يحتدم النقاش بيني وبينهما أن اصبر. حتى يتمكن من تحويل ملف عمله إلى مسقط رأسه. فأحيا معه في بيتنا المستقل. كما صدقيني سيدتي في غالب الأحيان. أجد قلبي منكسرا نادما لأنه تحمل مسؤولية الزواج. ممن هو بعيد عني قلبا وقالبا، كما أجد نفسي أيضا مضطرة من أجل والدتي المغلوب على أمرها على المكابرة والتحامل على الذات. حتى لا أعود أدراجي خائبة، والدتي التي تخبرني أنه علّي التنازل بعض الشيء كرمى الحفاظ على أسرتي الصغيرة. علما أني حامل، وسيرى مولودي الأول النور في الأيام القليلة المقبلة،

هل أخنع لمهاترات حماي وحماتي

مولود هو ثمرة زواج يجب بعون الله أن ينجح. لأن نيتي لم تكن إلا أن أبني بيتا وأكوّن أسرة مستقرة . لست متأكدة من أي قرار يجب عليّ إتخاذه، إلا أني اتساءل هل في تنازلي عن حقوقي أمام حماي وحماتي. وتسامحي لما يقومان به ضدي إنتهاك لكرامتي؟ أتراني سأنال الإستقرار بعد الصبر سيدتي؟ أرجوك أنيري طريقي بنصحك فأنا محطمة ولست أعرف أي طريق سأختار؟

أختكم ن.ملك من الشرق الجزائري.

حتى تستقر حياتي؟

الرد:

من المؤكد أن كل نساء العالم يحببن أن تسير الأمور في الحياة الزوجية. كما يردن لها أن تكون، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فمن الصعب أن تستمتعي عزيزتي بالحياة الزوجية. من دون أن تعملي حساباً للطرف الآخر الذي يشاركك هذه الحياة. كما وأن كل حياة الزوجية في بدايتها صعبة، لكن يجب عليك أن ترسمي لنفسك مخططا معيناً تسيرين عليه من أول الطريق،

وهذا ما لم تقومي به. حيث أنك هلّلت وفرحت فقط لزواجك. ولم تحسبي حسابا لعيشك بعيدا عن زوجك. الذي أملت عليه طبيعة عمله أن يحيا في منطقة أخرى. ويتركك فيها لأبويه. اللذان يعرف عنهما عنادهما وغطرستهما، والدليل على ذلك أنه لا يصغي لمهاتراتهما وإتهاماتهما. وينصفك بنصحه لك بالصبر والتحامل. وما إعترافه الا دليل على تمسكه بك، فلا تخيبي ظنه، كما روضي عوض الغضب غطرستهما بالإحسان والمعروف. ذلك لقوله تعالى “إدفع بالتي هي أحسن فالذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم”.

هل أخنع لمهاترات حماي وحماتي

أنت أختاه في مرحلة صعبة، حيث الطريق شائك إن أدبرت أو واصلت،كما من الصعب أن تعودي إلى بيت أهلك تحملين طفلا .تحتارين في تربيته من دون سند أو قدوة، فلا تفكري في أبغض الحلال عند الله. لأنك بذلك ستكونين الخاسرة عوض أن تربحي معركتك مع الحياة. التي لا تعطينا دائما ما نريده. ولتضعي نصب عينيك أيضا أن هذا الوضع. الذي تحيينه وضع مؤقت، حيث ستنصلح الأمور فيه بمجرد أن يتمكّن زوجك من تأمين ملفه. كما سيعود إلى مسقط رأسه. من اجل ان تؤسسي وإياه مملكتك. الذي يجب أن يكون صرحها مشيّدا ذلك على الصبر والتصابر، وتأكدي من أن صبرك لأجل ما تحبين سيكون في ميزان حسناتك أمام الله . فأنت الأنثى المنكسرة اللتي سيجبر الله بقلبك جبرا. يتعجب له أهل الأرض والسماء فلا تقلقي.

هل أخنع لمهاترات حماي وحماتي حتى تستقر حياتي؟

إصبري وإستبشري، وهذا لقوله تعالى “وبشّر الصابرين” فبمقدم وليّ العهد الذي في أحشائك ستتلطف الأجواء بإذنه تعالى. مثلما ستحل السكينة لا محالة في حياتك، كما يجب ان تتذكري أن أي حجرة عثرة يمكنك أن تبني بها سلما للصعود والإرتقاء. ذلك بدل جعلها سبيلا للسقوط في غياهب الفشل .