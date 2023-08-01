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قناة النهار

هل أصبحت روضة الأطفال محطة لا يمكن الإستغناء عنها قبل الإبتدائي؟

بقلم قناة النهار
هل أصبحت روضة الأطفال محطة لا يمكن الإستغناء عنها قبل الإبتدائي؟
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هل أصبحت روضة الأطفال محطة لا يمكن الإستغناء عنها قبل الإبتدائي؟

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