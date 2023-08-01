قناة النهار هل أصبحت روضة الأطفال محطة لا يمكن الإستغناء عنها قبل الإبتدائي؟ بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2023 - 13:21 شارك غرِّد أرسل 16 0 هل أصبحت روضة الأطفال محطة لا يمكن الإستغناء عنها قبل الإبتدائي؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OFN5A اقرأ أيضا شاهد..الرئيس تبون يكرم المتفوّق الأول في شهادة الباكالوريا محمد الأمين بن قداش قناة النهار 30 جويلية لاجىء سياسي من الريف المغربي يكشف كيف تعرض لأشد أنواع التعذيب من نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية وزير الفلاحة : تعويض مادي للمتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة في أقرب وقت قناة النهار 22 جويلية عدالة: سنة قضائية مثقلة بالإصلاحات .. ترسانة لتحسين أداء العدالة قناة النهار 22 جويلية النوي ينصف والي تيسمسيلت بعد إنتشار أخبار مغلوطة ويكشف عن كل البرامج التنموية على مستوى الولاية قناة النهار 16 جويلية باتنة / أم شاركت حرة في البكالوريا تشجيعا لابنها فنجحت هي ورسب ابنها قناة النهار 18 جويلية حليم ومنال.. قصة تضحية زوجان إنتهت ببيع قارورات الماء قناة النهار 01 أوت ميلود يصدم الجميع! تزوجت بها 18 يوم و اكتشفت انه عندي طفلة باسمي في جلسة قناة النهار 27 جويلية القتـ.ـل الخطأ في حوادث مرور..أي قرارات قانونية ؟ قناة النهار 19 جويلية غلیزان : مصطفى يناشد وزير الصحة و المحسنين مساعدته لتركيب رجل إصطناعية قناة النهار 22 جويلية