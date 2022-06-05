هل أعود لعلاقة حب مرّ عليها عقدين من الزمن؟

سيدتي، أنا امرأة في الـ45 من عمري، تزوجت من رجل يكبرني بحوالي 15 سنة، لكن للأسف زواجي لم يدم طويلا لأنه لم يكن هناك بيننا أي توافق، تم الطلاق بالتراضي، بعد مدة من طلاقي راسلني أحدهم على الفايسبوك، وهذا الشخص كان أول حب في حياتي، وأول رجل أفتح له قلبي، عشنا قصة حب جميلة للغاية دامت حوالي خمس سنوات، في السنة الأخير كان من المفروض أن يتقدم لخطبتي، لكن وقع بيننا مشاكل عديدة سببها الافتراءات التي مست شرفي، حينها لم يعطني فرصة لأدافع عن نفسي، فانتهى كل شيء وقصتنا صارت في خبر كان،

هل أعود لعلاقة حب مرّ عليها عقدين من الزمن؟

بعد فترة قصيرة تزوج هو، وأنا كابدت الذكريات، وتعذبت قليلا، لكن مع الوقت استعدت أنفاسي، الحمد لله أني عاملة وتمكنت بفضل الله من تضميد جراحي، كان عمري حينها 26 سنة، اليوم وبعد أن مرت كل هذه المدة، راسلني وطلب السماح، وعاد معتذرا عن الماضي وأنه عرف الحقيقة وقتها لكنه كان تزوج ولم يكن بوسعه أن يفعل شيء، وعلى حد قوله أنه عاد ليعوضني ما فات، وأنه لم ينساني وأن قلبه مازال ينبض بحبي،

هل أعود لعلاقة حب مرّ عليها عقدين من الزمن؟

لا أنكر أنه حرّك الماضي فيّ وأنني مازلت أحبه، ويمكنني القول أنه سبب طلاقي وسبب عدم زواجي إلى حد الآن، لأنني لا أتصور نفسي مع شخص غيره، إلا أنني مترددة جدا في القرار، هو على اتصال دائم بين وقد طلب مني أن أبدأ صفحة جديدة معه، وأكون زوجة ثانية له، لكن لست مرتاحة، حتى ضميري يؤنبني كلما تحدث إليه، فهل أقبل على حساب أسرته، أم أختفي من حياته بالرغم من أنني أحبه..؟

أمال من الشرق

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

تحية أجمل أختي الفاضلة، أتمنى أن أوفق في الرد عليك، وأرجو أن تستوعبي جيدا ما سأقول، أنت تعيشين مد وجزر في المشاعر، وأعتقد أنه ليس بسبب كونه متزوج، بل أنت خائفة من أن تعطيه ثقتك من جديد وربما تقعين في نفس الخيبة الأولى.

هل أعود لعلاقة حب مرّ عليها عقدين من الزمن؟

حبيبتي سأضعك أنا صورة واضحة، وعليك بعدها اتخاذ القرار، لماذا لم يراسلك ولم يتصل بك يوم عرف حقيقة الافتراء الذي تعرضت إليه، قلت أنه حين عرف الحقيقة كان متزوجا حينها، لكن اليوم أيضا هو متزوج وراسلك وطلب عفوك، لكن بعد ماذا، بعد أن تطلقت أنت، لماذا في التوقيت بالتحديد..؟

حبيبتي يوجد أمامك طريقين لا ثالث لهما، إما أن يثبت حسن نواياه بالزواج وفورا، أو أن تغلقي الباب في وجه هذه العلاقة لأنك سوف تتعذبين أكثر من السابق، فلربما هو يمر بحالة من الملل أو الروتين، ويحاول كسره بالتنقيب في الماضي وتقليب دفاتره، لأن الحب الذي جمعكما مرّ عليه عقدين من الزمن، وفي هذه الفترة أكيد أن كلاكما تغير ولم يعد بتلك الشخصية السابقة،ثم قبل كل شيء استخيري الله هو علَّام الغيوب، وأسأله أن يدلك لما فيه الخير لدينك ودنياك أخيتي.