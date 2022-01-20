هل أغير نمط حياتي أم أبقى مهانة إلى الأبد؟

زوج يزدريني أمام أهله وينعتني بأبشع الصفات رفيق درب يخجل بي ولا يفوت فرصة حتى يجعلني أمام معارفه ناقصة بالرغم من أنني أشغل منصبا مرموقا وبالرغم من أنني أنا من يكابد أكبر جزء من مسؤولية البيت لست أقبل لنفسي أن أخسر زوجي بسبب طباعه الحادة إلا أنني لست أرضى الذل .

هل أغير نمط حياتي أم أبقى مهانة إلى الأبد؟

لا أريد أن أبقى على هذا الحال، ولا أبتغي لأولادي أن يروا في الإنكسار والضعف وأنا التي كنت دوما مثالا للقوة والإلهام.كما أنني لا أريد أن أكون سببا في أن يطلقني زوجي فأخسر بذلك حياة بنيتها بكبير التضحيات مني. أنا على حافة الإنهيار سيدتي ,انا أطلب منك أن أرسو على بر الأمان بنصائحك وإرشاداتك.

التائهة ب-حياة من الغرب الجزائري.

الرد:

من الغريب أن يجد المرء نفسه يجني المتاعب جراء سوء الإختيار، ولعل أوجع إحساس أن نتأكد من أننا أسأنا إختيار رفيق الدرب الذي نهبه حياتنا وكل جميل فيها لنجده يزرع بين جوانبها كل سيء ومخزي. بكل الذكاء الذي حباك به الله ،

توسمت الخير في إنسان لم يزدك إلا غبنا. هذا الإحساس إنتابني وأنا أقرأ ما كتبته بقلب مفتوح من أنك تحسين أن هذا الزوج كان يرتدي قناعا سرعان ما نزعه لتتضح لك معالم شخصيته الحقيقية، ولدرجة أنني أحسست أيضا من أنه لم يرتبط بك سوى ليكسرك،

تريدين اليوم الإنتفاض وتستطيعين أختاه من دون أن يبلغ رفضك لما أنت فيه للطلاق، لأنه من غير المعقول لزوج يدرك قيمتك والإيجابية التي زرعتها في حياته أن يتخلى عنك أو يجعلك بين يدي شخص أخر غيره.

وإنما حبا وتوسما للخير ورضا الله، أخبريه من أنك قادرة على العطاء أكثر، لكن بمقابل أن يهيّأ لك هو الظروف المناسبة لذلك.