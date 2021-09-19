هل أفاتحها في موضوع تأخر الحمل؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا زوج حائر متوجّس وأريد الرسوّ على بر الأمان من خلال نصحكم لي وإرشادكم لي في موقف أمر به.

مر على زواجنا بضعة أشهر، والحمد لله لا مشكل ينغص عيشي أنا وزوجتي لا من الناحية المادية ولا النفسية، فإرتباطنا كان بعد حب كبير مني ومنها والحمد لله إنسانة على قدر كبير من الوعي ورجاحة العقل والتفكير،متفتحة وحنونة إلا أنّ ثمة ما يودعني في الصميم، حيث أنه لم تبدو بوادر الحمل على زوجتي .يسألني الجميع بمن فيهم أهلي عن الأمر، فتجدني أقف حائرا عاجزا عن الإجابة.

أتوق أن أكون ابا وأحلم أن تتوطد علاقتي بمن إخترتها زوجة حليلة بطفل يجمعنا، فماذا عساي أفعل: هل أفاتحها في الموضوع وقد أجرح كرامتها؟ وهل لي أن أتريث وأنتظر ؟ أو أنّ في الأمر خطب وأنا لا أعرفه. دلوني بالله عليكم فأنا في أمس الحاجة إلى كلام يزرع السكينة في قلبي.

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