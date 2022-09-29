هل أقبل الإرتباط بخطيب لا همّ له سوى الدّوس على شخصيتي

سيدتي، ترددت كثيرا قبل أن أعبر عما يجول بخاطري من ألم وحيرة، إلا أنني إرتأيت أن أطلب المشورة. قبل أن أتخذ قرارا حاسما، أنا شابة في مقتبل العمر تقدم لخطبتي شخص قبلت به لا لشيء إلا لأنه مناسب على كل الأصعدة، فهو شاب متفتح، موظف أمّن لنفسه مستقبلا جميلا، لم يكن له في سياسة اللف والدوران شيء،

هل أقبل الإرتباط بخطيب لا همّ له سوى الدّوس على شخصيتي

حيث أنه دخل البيوت من أبوابها وتقدم لأهلي طالبا الوصال في الحلال. عريس أحسد عليه من طرف تريباتي وكل من يعرفني. فرصة ثمينة مثل هذه لم أفرط فيها، حيث أنني قبلت وأنا أمني نفسي بمستقبل رائع، إلّا أن فترة الخطوبة أبانت عن عديد العيوب في خطيب يبدو أن ما كان يخفيه كان عكس ما كان يظهره. فخطيبي سيدتي وبالرغم من أنني سليلة أسرة ميسورة ومحافظة ووالداي ذو منصب مرموق إلّا أنه حقرني وجعلني قاب قوسين أو أدنى من أن أحس بذلك، كثير التذمر من تصرفاتي، لا تعجبه تفاصيل حياتي، فأجده كمن يريد دفعي على التغيير فقط حتى أعجبه وألقى ثناء والديه بأنه أحسن الإختيار، الطامة الكبرى سيدتي أنه يريد أيضا تغيير قناعاتي، فهو يتبنى أفكارا لا أرى بالمرة أنها تخدمني إلاّ أنه يريد لي أن أحيا في جلبابه ضاربا عرض الحائط بشخصيتي التي يريد أن يلغيها بالمرة.

أجمل فترة في حياة أي مخطوبين أحيا فيها جحيما لا يطاق، هذا ما دفعني أن أقرر فسخ خطوبتي حفاظا على كرامتي التّي باتت في الحضيض بسبب الخطيب. فما رأيك سيدتي؟

كوثر من الغرب الجزائري.

هل أقبل الإرتباط بخطيب لا همّ له سوى الدّوس على شخصيتي

الرد:

هوّني عليك بنيّتي وتريثي ولا تتخذي أي قرار وأنت تحت الضغط. أدرك كثيرا حجم مأساتك التي جعلتك تحسين أنّك ضربت في الصّميم، كيف لا وهذا التقتير الممارس عليك من طرف خطيبك لم يسلم منه حتى والديك اللذان يعلقان أملا كبيرا على خطيب بدا أنه لا ينقصه شيء ليهديك السعادة، إلا أنه وعلى ما يبدو فهو ينقصه الكثير من حيث الشخصية والنضج الفكري.

قبل أن تكوني مبادرة لفكّ وفسخ ما بينك وبين هذا الخطيب. حاولي أن تتناقشي معه من باب إعلامه بما يؤرقك ويجعلك غير قادرة على الإستمرار. أخبريه أن الناس لا يتشابهون في طباعهم ولا في نمط معيشتهم، وذكريه أن الإئتلاف ينبع من الإختلاف في عديد الأحيان، أقنعيه أن هناك من الطباع التي تتبنينها والتي لا تعجبه مبادئ جبلت عليها وأنت في مقتبل العمر، ومن أنه من الصعب التخلص منها . أشيري له أنك منفردة بشخصية وطباع لا يجب أن تكون تحت المجهر. مادامت غير خاطئة وما دامت برضى والديك اللذان وهباك الحياة.

حتى لا تظلمي نفسك وحتى لا تظلمي هذا الإنسان. إمنحي نفسك فرصة تمكنك من التّأكد من مشاعرك تجاهه، ومن إمكانية قبولك مسألة العيش تحت ملاحظات لا حصر لها، وإن وجدت أن قلبك لا يتحمّل طباع هذا الإنسان. الذي ينتقص حقا من كرامتك، فلتخبري أهلك وأهله بالأمر وليكن فكّ الوصال الذي بينكما بعقلانية وإحترام.

هل أقبل الإرتباط بخطيب لا همّ له سوى الدّوس على شخصيتي

ناضجة أنت ومتشبعة بالأخلاق التي لم تجعلك تنتفضين أو تخوضين حربا ضد هذا الخطيب، كما أنّ أي فتاة أخرى وكرمى حفاظها على خطيب تتباهى به أمام الغير ولو كان ذلك على حساب كرامتها كانت ستقبل الهوان والتخلي عن كرامتها وحتى مبادئها . وتأكدي بنيتي أن بعض الناس يأتون لحياتك كنعمة والبعض الأخر كدرس، فحافظي على النّعمة وتعلّمي من الدّرس مهما كان، وخسارة من يريدون بنا الخسران أروع من أن ينالوا بنا ما أرادوا.