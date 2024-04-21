هل أقبل الزواج برجل متزوج حتى لا أكون عانسا؟

سيدتي، ممتنة أنا لهذا الفضاء الجميل، فضاء قلوب حائرة عبر منبر الموقع الرائع النهار أونلاين. وأخبرك أنني شاكرة لفضل الله عز وجل لأنه ساقني إلى هذا الإعتراف حتى أجد حلا لما أنا فيه من غلب قضى على كل جميل في حياتي.

سيدتي،أنا فتاة في مقتبل العمر، على قدر من الجمال والأخلاق والحس الرفيع. لا أنكر أنني لا أعاني من أي مشكلة سوى ان تأخر قطار الزواج عني دفع أهلي بالضغط علي حتى أقبل بأي إنسان يطرق باب بيتنا. حتى أجنبهم الوقوع في فخ القيل والقال، حيث أن العديد من قريباتي وتريباتي تزوجن ولهن أبناء ما عداي أنا.

وقد تعرفت مؤخرا عن طريق الصدفة برجل يقصد الشركة التي أعمل بها لإنهاء بعض المعاملات. وقد أعجبت به كما انه هو أيضا أعجب بي أيضا، ومن خلال كثرة لقاءاتنا لمست منه أنه يريد الارتباط بي. على سنة الله ورسوله حيث أنه يعاني الأمرين مع زوجته التي لم يخترها بل فرضت عليه فرضا. لن أكذب إن أنا قلت بان هذا الأمر لا يناسب أهلي، فزواجي يجب أن يكون من شخص يناسبني. وليس من شخص تزوج وله أبناء، فهل أفعلها وأصر على الإرتباط وأتحمل مسؤولياتي الكاملة؟

أنا في حاجة ماسة إلى كلمة تنير دربي فلا تبخلي علي رجاء.

أختكم ش.كهينة من الوسط الجزائري.

الـــــــــرد:

أختاه يتوه الواحد منا في حياته، حيث أنه لا يعرف أي طريق يسلكه، فتجدينه أحيانا يحاول أن يرضي نفسه. في حين تجدينه أيضا يحاول إرضاء أهله وذويه والمحيطين به.

ومن هذا المنطلق أختاه و من باب أنك تبحثين عن الزواج والإستقرار،وسعيا منك لإرضاء ذويك وأهلك. اكثر ما أنصحك به ان تتريثي في مسألة قبولك الزواج من هذا الإنسان. فالزواج مسألة مصيرية ولا يجب أن تكون تحت أي ضغوطات، أي نعم بت تحسين. بأن قطار الزواج قد فاتك لكن هذا لا يعني بأن ترمي بنفسك في زيجة نجاحها غير مضمون.

من المؤكد أن الشرع حلل للرجل الزواج من أربع بشروط العدل وأمور أخرى واضحة وظاهرة ويعلمها الجميع. لكن هل تساءلت إن كان هذا الرجل خال من العيوب، حيث أن غمرة فرحك وهيامك به. أنسوك التساؤل عن مستقبلك إلى جانبه وإن كان حقا الخلل الحاصل في زواجه لا يعدو. إلا أن يكون بسبب زوجته التي أثقل كاهلها بالتهم أو النقائص وكأني بالمسكينة كتلة من العيوب ولا شيء إيجابي فيها. ثم هل تساءلت إن لم تكوني بالنسبة لهذا الرجل مجرد نزوة أو علاقة عابرة، حيث أن بعض الرجال يحاولون الهروب. من عديد المشاكل الزوجية بإتخاذهن عشيقات أو حبيبات يمضون معهن أوقات مسلية تحت غطاء الحب. والحاجة الماسة إلى صدر حنون يحتويهم، متعللين بتأجيل الزواج بعديد المشاكل التي تعيقهم.

لو كان هذا الرجل حقا يحبك لتقدم لخطبتك فورا، فقد بلغتما سن الرشد ما يكفل لكما ان تكونا مسؤولين عن قراراتكما. و عن مسألة رفضك أو قبولك فيجب أن تكون مبنية عن قناعة كبيرة وإيمان أكبر ، و وفقك الله.

ردت: “ب.س”

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