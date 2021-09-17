هل أمنحه فرصة ثانية بعدما قصفني بالضربة القاضية

من الصعب أن ينسى القلب المحب أثر الخيانة أو الإهانة أو الأذى،كما أنه لا يختلف إثنان أنه ومن الصعب على الفتاة الوفية أن تنسى حبها الأول،هذا بالتحديد سيدتي فحوى قصتي التي أضعها بين يديك حتى أجد لها حلا

قبل سنوات تعلق قلبي بإبن الجيران الذي ربطت معه علاقة عاطفية،وعدني من خلالها بالزواج،فصدقته وبقيت أحيا لأجل أمل سرعان ما أفل نوره،بمجرد أن تحصل الحبيب على تأشيرة مكنته من السفر إلى ديار الغربة بحثا عن تحقيق أحلامه التي لم أكن للأسف من بينها

حياتي تحولت إلى جحيم من فرط الأسى والحسرة، خاصة وأن أهلي كانوا على علم بالعلاقة،وكانوا مثلي ينتظرون أن يتقدم لخطبتي و يرفع من قيمتي أمام كل من يعرفني ويعرفهم،و لا أكذب أنني بسبب ذلك بت أخجل من نفسي،و صار الزواج بالنسبة لي أمرا ضروريا حتى أخرج من حالة اللوم و العتاب التي كنت أمارسها على نفسي،فارتبطت بأول من طرق باب بيتنا خاطبا،وفتحت قلبي للعذاب و الحسرة

لا أخفيكم أنني لم أستطع نسيان من كان ينبض له قلبي،بالرغم من أنني كنت على ذمة رجل آخر،لدرجة أنني لم أستطع منحه الحب والحنان اللذان كانا من حقه علي،فكان الطلاق بسبب اللاتفاهم والصدام النتيجة الحتمية لمشروع زواجنا،وعدت أدراجي خائبة إلى بيت ذوي،أجر أذيال الخيبة والهوان ولم أكن أدري بأنني سألتقي من حرمني يوما البسمة،ليحيي جراحي من جديد

لم أكن لأتوقّع حدوث هذا الأمر،لكنه عاد من بعد طول غياب بطريقة عادية و كأن شيئا لم يكن،وقد حزّ في الأمر كثيرا خاصّة وأنه رغي في إعادة المياه إلى مجاريها،إلّا أنّني رفضت الأمر الذي لطالما كنت أحلم به،على اعتبار أنني مطلقة وبأنه أعزب،وعلى اعتبار أخر قد تعجبين له، وهو الذي يتمثل في أنني لم أستطع نسيان الأذية التي نلتها بالرغم من الحب والوفاء الذي لطالما منحتهما .لمن منحته قلبي،فهل يعقل هذا؟