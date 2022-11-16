قناة النهار هل أنت شخص قليل التركيز ؟.. ببساطة هاوليك الحل بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 16:03 ببساطة شارك غرِّد أرسل 205 0 هل أنت شخص قليل التركيز ؟.. ببساطة هاوليك الحل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/coaiW اقرأ أيضا "ريبورتاج حول تشغيل المـ.ـساجين بباتنة .. "عندما يصبح المسـ ـجون خلّاقا للثروة قناة النهار 16 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر عميد جامع الجزائر: شجرة الزيتون المباركة من أرض فلسطين نقلت لتغرس في أرض الجزائر المباركة قناة النهار 02 نوفمبر صريح جدا: هذا هو المنتخب الذي سيشجعه الجزائريون في "المونديال" .. قناة النهار 12 نوفمبر الجزائر تتسلّم رئاسة إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط : النوي يتطرق لقضية بائع البيض بوهران ويطالب الوالي بإعطائه محل للإسترزاق فيه قناة النهار 13 نوفمبر وزير خارجية السعودية يعلن عن إستضافة بلده الدورة المقبلة للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر عبد اللطيف القنوع: نأمل أن تتوج القمة العربية بقرارات حقيقية تدعم الشعب الفلسطيني قناة النهار 30 أكتوبر صريح جدا: هذه هي النصيحة التي يعطيها الجزائري للأصغر منه سناً .. قناة النهار 10 نوفمبر "ولي العهد الأردني :" حان الوقت لنعمل معا للوصول لشبكات تعاون إقتصادية عربية حقيقية قناة النهار 02 نوفمبر