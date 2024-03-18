هل إعتنق رونالدو الإسلام؟

أثار حارس نادي النصر السعودي، وليد عبد الله، الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تحدث عن أمنيته بدخول زميله وقائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدين الإسلامي.⁣

⁣وظهر وليد عبد الله، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي زي الإحرام. ويتحدث مع أحد الأشخاص بجوار “مطعم” يبدو أنه بمحيط الحرم المكي.⁣

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وأثنى عبد الله على المأكولات بالمطعم، وعند سؤاله هل من الممكن أن يحضر رونالدو لتناول الطعام به. أجاب باللهجة السعودية: “بس هو يسلم.. إن شاء الله كريستيانو يسلم.. هو يحب هذا النوع من الطعام”.

ويعد عبد الله أحد اللاعبين المقربين من النجم البرتغالي داخل أسوار “العالمي”، وظهر ذلك في أكثر من موقف.

وأصبح رونالدو أكثر لاعب محبوب في السعودية، كما تأقلم مع الأجواء في هذا البلد العربي. حيث ظهر منذ انضمامه إلى صفوف النصر، في أكثر من مرة، وهو يرقص “العرضة السعودية”. كما شوهد في أحد شوارع الرياض وهو يرتدي عباءة بيضاء.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 هدفا. كما يملك في رصيده 50 هدفا بقميص العالمي في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى الفريق في جانفي 2023.