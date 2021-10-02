“هل اشتقتم لي؟”.. غادة عبد الرزاق تنشر صورة على “الانستغرام” بعد حذفها لجميع صورها

نشرت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، صورة لها على موقع التواصل “انستغرام”، وأتبعت الصورة بتعليق “هل اشتقتم لي؟”. وتأتي الصورة “الكاريكاتورية” التي وضعتها غادة، بعد أن قامت في وقت سابق بحذف جميع منشوراتها على حسابها في الأنستغرام.

ومن جهتهم، عبر العديد من الفنانين والمشاهير عن اشتياقهم لـ “غادة عبد الرازق” بعد غياب عن السوشل ميديا. حيث قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي معلقة: “نعم” متبوع برمز القلب، كما علقت الفنانة سوسن بدر قائلة: “جدا”. بالإضافة إلى تعليقات الفنانة منة جلال، وخبيرة التجميل، دينا الكاشف، والشيف غادة التلي وغيرهم.

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وتساءل عديد متابعيها عن سبب إقدام غادة على حذف صورها. حيث ذهب البعض الى القول أنها تخمن في الاعتزال. فيما قال آخرون أنه تم اختراق الحساب. وكان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها.

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