هل اصدّق حب رجل في الأربعين؟

رجل في الأربعين

سيدتي، وجدت ضالتي في رجل لا يشبه الرجال،انه متزن العقل قوي الشخصية،والذي يسكن بالقرب منا ،لست اكذب ان قلت أنني لم أكن لأميل إليه لولا جذبه لي. رجل يجيد لغة الحوار، يعرف مخاطبة الأنثى . رجل في الأربعين

بصريح العبارة لقد اجتاحني اجتياحا و قلب حبي له موازين حياتي، فصار هاجسي ليل نهار. أخاف أن تنتهي أحلامي و لا تكلّل بالنجاح أو النهاية السعيدة. أخاف إن اجرح أو أن لا أكون بطفولتي في المستوى المطلوب الذي يرجوه الرجل الذي لا أخال نفسي بين أحضان غيره.

الرد:

بنيّتي، هالني ما قرأته في رسالتك التي بثت في قلبي مخاوف وتوجسات أكبر من ذاك التوجس الذي يسكن قلبك. هالني أنك تريدين إلقاء قلبك وكل ما تملكين من مشاعر بين يدي رجل الله وحده يعلم إن كان يبادلك نفس الشعور أم لا.

رجل مكتمل النضج في الأربعين من عمره يخاطبك بلباقة تليق بك وبما يربطك به من علاقة الجوار التي عنوانها الأسمى الإحترام المتبادل، فلما حولت بنيتي هذا الإحترام إلى حب من طرف واحد لن تجني منه أي شيء؟

رجل في الأربعين

أنصحك بنيتي ان تكبحي جماح فيض مشاعرك وتضعي لها حدّا، فلا سنّك ولا وضعك كجارة يكفل لك التقرب من هذا الرجل بالقدر الذي تتمنينه، وأنا متخوّفة أن لا يكون هذا الإنسان ذو مروءة تكفي لأن تسمي معه بالعاطفة التي تريدين أن تكوني بها على ذمته زوجة حليلة.