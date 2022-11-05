هل الذنب ذنبي فيما يحدث لزوجي؟

سيدتي، بعد التحية والسلام دعيني أبثّ بين يديك ما يقتلني. فأنا زوجة إنتكست بعد أن إكتشفت خيانة زوجها لها بزواجه من ثانية، ولعل نكستي زادت أنّ زوجي طلّق من منحها إسمه طمعا في مالها. وتركها منكسرة فقط حتى لا أتركه، وحتى يبقى صرح بيتنا الذي يضرب به المثل في التماسك والمتانة والتراص.

هل الذنب ذنبي فيما يحدث لزوجي؟

قصتي بدأت منذ سنة ونصف حيث إكتشفت أن لزوجتي من تهاتفه وتحدثه عن أمور في غاية الخصوصية في أوقات جد حرجة، في البدء حاول إقناعي من أن الأمر متعلق بصفقة في عمله، إلا أن حدس الأنثى الذي بداخلي أبى أن يصدقه، فبحثت في الأمر لأكتشف أن لزوجي حليلة أخرى سواي، تزوجها طمعا في مالها ورغبة في التملق عليها. لا أخفيك سيدتي أن أحلامي إنهارت وأحسست أن جميع السبل سدت في وجهي، كيف لا وأنا الزوجة التي لطالما ضحت وأثرت على نفسها بتحمل صعوبة مراس زوجها فقط. حتى تظهر للغير مثاليتها وتماسك زواجها.

كأي أنثى لملمت أشلائي الممزقة. وبقايا كرامتي المهدورة وهرعت نحو بيت أهلي، معربة عن رغبتي في عدم العودة إلى بيت زوجي، لكن لم تمر ايام حتى جاءني زوجي باكيا. مؤكدا لي ندمه على فعلته تلك، مشيرا إلى أنه طلق زوجته الثانية ومن أنه لم يبقى لها اثر في حياتنا قط، طالبا مني العودة وكأن شيئا لم يكن .

هل الذنب ذنبي فيما يحدث لزوجي؟

لا أخفيك سيدتي أنني ترددت في البدء وإمتعضت ، فأنا لا أعتبر نفسي سد خانة في حياة زوج ضحيت معه ولأجله بالنفس والنفيس.إلا أنني سرعان ما فكرت من أنه لا يمكن لأي أنثى أن تمنح زوجها وكل ما ضحت من أجله على طبق من ذهب لأنثى أخرى ستكسب رهان عمرها. لكن ثمة ما يؤرقني ويرهق تفكيري.هل سأكون سبب تعاسة إمرأة لا ذنب لها سوى أنها أرادات بناء حياتها وقبلت بالزواج من رجل متزوج أوهمها بالسعادة السرمدية؟ هل سأعتبر جاحدة لأنني إمتعضت على شرع الله؟

المنكسرة أم عصام من العاصمة.

الرد:

أختاه، كان الله في عونك حتى تتمكني من إجتياز هذه المرحلة التي أدرك أنها أرقتك وحرمتك راحة البال، وصدقيني أن مشكلتك غير معقدة بالقدر الذي تتصورينه، كما أنها والله ليست بالسهلة.

تمكن زوجك من خداعك وإيهامك بالولاء وتزوج من أخرى بالرغم من أنك لم تبخلي عليه بشيء من الحب والحنانـ، والدليل أن أسرتك تعد مضرب المثل في التماسك والتراصـ أمام معارفك وكل أهلك، هذا التراص الذي لم يكن إلا بفضل الله وتضحياتك الجسيمة التي بذلتها في سبيل إرساء دعائم الحب والمودة مع زوجك.

هل الذنب ذنبي فيما يحدث لزوجي؟

زوجك الذي وعلى ما يبدو لم يحسب حسابا لذكائك وحدسك الأنثوي. الذي جعلك تتفطنين لزواجه المشروع أي نعم، إلا أنّ إخفاءه لأمره هو ما زاد الطين بلة. كان حريا على زوجك أن يخبرك على الأقل بمكامن النقص التي جعلته يقدم على إختيار أنثى أخرى رفيقة للدرب.هذه الأنثى التي لم تتمكن من جذبه سوى بمالها، حيث أنني أظن أنه لم يكن للتوافق الإجتماعي أو الروحي آيّ محلّ للإعراب بينهما، والدليل أنه سرعان ما تخلى عنها ليعود ليحلق في سمائك أنت أم اولاده ومن بنت حياتها معه على المرة قبل الحلوة.

لست المذنبة في أي قرار سيتخذه زوجك من تطليق لزوجته الثانية، فهو لم يستشرك قبل زواجه. كما أنه راهن على بقاء زوجته الثانية على ذمته ببقائك جاهلة لمسألة زواجه. هذا ما يجعلك أختاه مجبرة على العودة إلى بيتك وعشك. الذي لطالما راعيته وسهرت لأجله وهو مملكتك بلا منازع. لكن قبل ذلك عليك على الأقل أن تأخذي من زوجك وعدا بعدم تكرار الأمر وجعله نزوة، وإن كان له أن يتخذ زوجة ثانية على سنة الله ورسوله. أن يحسب حسابا للأمر ويشركك في القرار ولا يتصرف وراء ظهرك مهما كان الأمر، فقد يأتيه يوم يخسرك فيه بسبب تصرفه المتعنت والأناني.

هل الذنب ذنبي فيما يحدث لزوجي؟

لن تبني سعادتك على حطام أنثى أخرى. هي من بادرت لـأن تقتحم حياتك وتخسرك ما بينته طيلة سنوات. فلا بأس أختاه أن تقبلي على الدنيا وتبدئي من جديد رحلة كفاحك. وكأن شيئا لم يكن لكن بكثير من الحيطة والحذر والتأني.