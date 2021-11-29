هل اللقاح يقي من الإصابة بأوميكرون؟ الدكتور ملهاق يجيب

حذر الدكتور محمد ملهاق، الخبير والباحث في علم الفيروسات، اليوم الاثنين، من خطورة المتحور أوميكرون، خاصة وأنه يحتوي على عديد الطفرات.

وقال المتحدث العلماء يبحثون عن مدى سرعة انتشاره وحجم خطورته. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمنع دخوله.

وأضاف ملهاق “متحور أوميكرون يحتوي على 32 طفرة. ويعتبر أكبر عدد مقارنة بالمتحورات الأخرى”.

وتابع ملهاق “لا ندري لحد الساعة إن كانت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد أوميكرون. خاصة وأنه يحتوي على العديد من الطفرات”.

وبالنسبة للجزائر، قال الدكتور ملهاق إنه يجب محاربة الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الموجة الرابعة. ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة التي استغنى عنها العديدون.

وأضاف “لا حل لحد الساعة ضد الفيروس سوى تلقي اللقاح، فحتى وإن تعرض الشخص إلى الإصابة. ستكون نسبة حاجته إلى الأوكسجين أو دخول غرفة العناية المركزة ضئيلة”.

كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19 البروفيسور رياض مهياوي، في تصريح خص به النهار أونلاين. أن قرار غلق المجال الجوي بسبب المتحور الجديد أوميكرون تعود إلى سلطات البلاد.

وأشار رياض مهياوي أن اللجنة العلمية ستقوم برفع تقريرها حول المتحور الجديد إلى الجهات الوصية. في انتظار اتخاذ القرار المناسب من طرف السلطات العليا.

وشدد البروفسور مهياوي على ضرورة العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي نظرا لخطورة المتحور الجديد.

وأشار أنه لحد الساعة لم تسجل الجزائر أية إصابة بالمتحور الجديد أو أية متحورات أخرى غير المتحور دالتا. والذي عرف انتشارا واسعا في الجزائر خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وأضاف “يجب أن نتخذ الاحتياطات تجاه الدول التي لديها الكثير من العلاقات مع إفريقيا. مع اختبار PCR قبل 36 ساعة والفحص عند الوصول. نحن مسلحون بما فيه الكفاية”.

للإشارة، تسارعت التطورات بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة تصنيف المتحور الجديد أوميكرون بأنه “مقلق”.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الجائحة لدى المنظمة إن هذا المتحور يحتوي على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق.