هل الملكة إليزابيث من سلالة النبي محمّد !!!

أفاد موقع دايلي مايل بأنّ مؤرخين عادوا إلى الوراء ليكتشفوا في دراسة أجروها أنّ ملكة بريطانيا إليزابيث لديها نسب إلى سلالة النبي محمّد.

وحسب الموقع، فإنّ هذه النتائج نشرت لأوّل مرة في العام 1986 من قبل مؤسسة “Burke’s Peerage”.

وهي سلطة بريطانية في أنساب الملكيات والنبلاء، لكن المطالبة عادت إلى الظهور مؤخراً بعد أن قالت صحيفة مغربية إنها تتبعت نسب الملكة إلى النبي.

ووفقاً للنتائج الّتي توصلوا إليها، فإنّ سلالة إليزابيث الثانية تمتد عبر إيرل كامبردج في القرن الرابع عشر.

وعبر إسبانيا المسلمة في العصور الوسطى، إلى فاطمة، ابنة النبي.

وعلى الرغم من اعتراض بعض المؤرخين على ذلك، إلا أن سجلات الأنساب في إسبانيا في القرون الوسطى المبكرة تدعم هذه المعلومات.

كما تم التحقق منها من قبل علي جمعة، المفتي الأكبر السابق لمصر.

وكتب مدير النشر في بورك إلى رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر في عام 1986، يدعوها لتعزيز الأمن للعائلة المالكة.

وكتب إلى تاتشر، لا يمكن الإعتماد على النسب المباشر للعائلة المالكة من النبي محمد.

لحماية العائلة المالكة إلى الأبد من الإرهابيين المسلمين”.

وأضاف أن الاعتراف بالارتباط سيكون مفاجأة للكثيرين ومن المعروف لدى البريطانيين أن دم محمد يتدفق في عروق الملكة.

ومع ذلك ، فإن جميع الزعماء الدينيين المسلمين يفخرون بهذه الحقيقة.