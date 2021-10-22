هل انتهت صداقة مونيا بن فغول وأميرة ريا؟

بعد صداقة دامت لسنوات، لمحت المؤثرة ومصممة الأزياء أميرة ريا، عن انتهاء العلاقة التي تجمعها مع الممثلة والمنشطة مونيا بن فغول.

وفي ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي انستغرام. حول علاقتها مع صديقتها مونيا بن فغول والتي استقبلتها مؤخرا في بيتها بدبي.

وقالت أميرة ريا “السؤال لي راه يتكرر وراح نجاوب جواب وأرجو انو الموضوع يتغلق. والاشاعات لي كل يوم نسمع حاجة اجابتي ما تزيدوش تسقسوني على وحدة وسمها مونيا وشكرا”.

وتابعت أميرة ريا على خاصية الستوري “أنا نحبكم بزاف وعلى جال هاد الشي نقولكم ارجوكم ما تسقسونيش عليها”.

ولحد الساعة لم يتم الكشف عن السبب الذي جعل أميرة ريا تتحدث بهذه الطريقة عن صديقتها مونيا بن فغول.