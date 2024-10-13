هل تتأثر الجزائر بالأعاصير؟.. الأرصاد الجوية تكشف

كشفت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأعاصير المدارية تمتد من شهر جوان إلى نوفمبر. وتكون نشيطة على المحيط الأطلسي. كما أن التقارير تفيد بأن منطقة البحر المتوسط هي عرضة كذلك إلى الأعاصير.

واضافت بن رقطة في اتصال مع “النهار”، حول إمكانية إلتحاق الأعاصير بمنطقة البحر المتوسط وبالتحديد الجزائر. أن الأعاصير المدارية تكون نشيطة على المنطقة الشمالية للمحيط الاطلسي، الذي شهد أعاصير عنيفة طيلة الأسبوع الفارط. وهو أمر عادي غير أن الأمر غير العادي وغير المسبوق هو إستمرارها لشهر أكتوبر.

وأضافت المتحدثة، أن التقارير المناخية تشير إلى أن منطقة البحر المتوسط هي كذلك عرضة لأعاصير او إنخفاضات للضغطك الجوي تنشأ بعض الانخفاضات على الضغط الجوي بالبحر المتوسط اذا كانت شدتها قوية قد تتحول إلى أعاصير مثل السنوات الماضية. مشيرة إلى أن الجزائر عرضة لهذه الأعاصير إن كانت المنخفضات قوية.