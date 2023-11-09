هل تخلت ديور على بيلا حديد بسبب غزة؟

تناقلت العديد من المواقع الإعلامية والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، خبر تخلي شركة “ديور” عن بيلا حديد بسبب موقفها من الأحداث الأخيرة في غزة.

ونفت وكالة ” أسوشيتد برس” الخبر قائلة: “انتهى عقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة في مارس 2022. أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير بين الكيان الصهيوني وحركة حماس”.

وجاءت إشاعة تخلي ديور عن العارضة المشهورة، بعد منشور تضامنت فيه حديد مع غزة.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن اختيار دار الأزياء الفرنسية للعارضة الصهيونية ماي تاغر، في إعلانها الجديد كبديل عن بيلا حديد.

وهاجم وزير الأمن القومي يتمار بن غفير في الكيان الصهيوني، عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، في أوت الماضي، لانتقادها تصريحاته بشأن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال بن غفير في مقابلة تلفزيونية إن حقه في حرية الحركة كمستوطن يهودي يفوق نفس الحق بالنسبة للفلسطينيين.

وشاركت بيلا حديد، مقطعا من مقابلة بن غفير مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 59.5 مليون، واتهمت بن غفير بـ”العنصرية”.