هل تعلم أن الجزائر من بين الدول الأكثر سعادة في العالم؟

أظهرتقريرالسعادة لعام 2018، الذي أصدرته “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة، أن الجزائرتحتل المرتبة 86 منبين156دولة، حسب مستوى سعادتهم.

كما يعتمد التقريرعلى ستتة معايير من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و الرعاية الإجتماعية.

ويعتمد أيضا على متوسط الأعمار و الحريات الإجتماعية و الكرم و غياب الفساد.

و يُذكرأن 4 من الدول العشرالأوائل، وهي الدنمارك وسويسرا والنرويج وفنلندا، في جميع تصنيفات تقارير السعادة العالمية الستة.

أما على المستوى العربي، إحتلت الإمارات المرتبة الأولى والمرتبة 20 عالميا.