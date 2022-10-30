هل تم التلاعب بصور هيفاء وهبي!؟

ردّ الإعلام اللبناني المشهور سعيد الحريري، على صور الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي، التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي سيد الحريري، “سأرد لمرة واحدة وعلى الجميع.. أنا وكل الصحفيين كنا نسجل وقائع لقاء هيفاء وهبي بالصحافة مباشرة”. “على ستوري انستغرام بشكلّ طوليّ، وأنا سجلت اللقاء كاملا على هاتفي الثاني بشكل عرضي”. ثم “نشرته فوراً على صفحاتي لأسارع بالتوجه إلى المسرح لتسجيل دخول هيفاء”.

كما تابع “تمّ النشر دون التنبّه الى مشكلة الإضاءة والظلال في الفيديو، ولكني بعد أن انتبهت إليها حذفت الفيديو على الفور”. علماً “أن هناك غيري من الإعلاميين قد نشر فيديوهات من زوايا أخرى وهذه الفيديوهات انتشرت أيضاً”. عموما “قلنا سابقا أن المسرح كان الحقيقة الكبرى ونجاح هيفاء كان باهراً”.

في حين، أشار الإعلامي اللبناني، “نحن رأينا بأمّ العين الفنانة كعادتها جميلة الجميلات حتى أن بعض الصور قد تم التلاعب بها”. “لتبدو الظلال في وجه هيفاء أقوى، ولكن يبقى المسرح هو الحقيقة المشعة والشاهدة أمام عيون الجميع على النجاح المبهر الذي حققته هيفاء”. التي “ادعوها إلى الاستمتاع بثمار ما جنته طيلة هذه السنوات أعداء النجاح”. الذين “لم ينفكّوا منذ الأمس عن نشر صور هيفاء وهبي”. التي “ظلم فيها وجهها الجميل بسبب الإضاءة والظلال أثناء اللقاء بالصحافة”. “هدفهم الوحيد هو التظليل على النجاح الباهر الذي كرّسها نجمة من الرقم الصعب في وقوفها الأوّل على مسرح موسم الرياض”. “بجمهور مكتمل العدد”.

وصدمت الفنانة اللبنانية جمهورها خلال حفلتها الأولى بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض.

واثار مظهر الفنانة الجدل، بعد أن ظهرت عليها علامات التقدم في السن. وبدت بمظهر غير المعتاد كما تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وظهرت وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي.