هل تنتظر بيرين سات مولودها الأول بعد 11 عامًا من الزواج؟

ضجة شهدتها السوشيال ميديا بعد انتشار خبر حمل بيرين سات بطفلها الأول، وذلك بعد 11 عامًا من زواجها من كينان دوغلو. حيث زعم البعض أن بيرين حامل في شهرها الرابع، وهو ما أثار تساؤلات العديد من المتابعين.

وخلال الفترة الماضية، تم رصد بيرين وكينان أثناء خروجهما معًا. حيث حرصا على تشكيل حاجز بشري حولهما لمنع التقاط صور لهما. وهذه اللحظات المشبوهة. أثارت تكهنات حول احتمال حمل بيرين، خاصة مع محاولاتهما الواضحة لإخفاء تفاصيل تلك اللحظات.

ورغم الحديث المتكرر عن الطلاق، فإن الثنائي كان يواصل التأكيد على قوة علاقتهما. وعلى الرغم من إعلانهم مرارًا أنهما لا يخططان لإنجاب أطفال، إلا أن الأخبار عن حمل بيرين عادت لتثير الجدل بعد تسريبات جديدة.