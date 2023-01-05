قناة النهار هل تنجح علاقات الصداقة لدى الجزائريين.. هكذا علق الشارع الجزائري بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 23:27 the weekend show شارك غرِّد أرسل 28 0 رابط دائم : https://nhar.tv/znuKC اقرأ أيضا سنة 2022.. عام حافل بالأحداث المحلية.. النهار مع الحدث أينما وقع قناة النهار 31 ديسمبر مومن أيت قاسي: قطر نجحت في تنظيم المونديال رغم العداء من الأوروبيين قناة النهار 16 ديسمبر الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات قناة النهار 27 ديسمبر "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر غليزان: تأخر تساقط الأمطار يجبر الفلاحين على سقي محاصيلهم مبكرا هذا الموسم قناة النهار 02 جانفي مؤمن أيت قاسي: من غير المعقول أن نقول أننا بلد كرة القدم ونملك إلا كأسين للأمم الإفريقية قناة النهار 17 ديسمبر "وزير الرياضة :" ملعب براقي سيُسمّى بإسم الزعيم نيسلون مانديلا قناة النهار 20 ديسمبر الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 31 ديسمبر جزائريون: الإرشاد السياحي .. مهنة التفرد والتميز قناة النهار 19 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر