هل توفيت إبنة الرئيس التركي أردوغان في زلزال المغرب؟

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء التي تفيد برحيل إبنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب زلزال المغرب.

ونفت شقيقتها إسراء هذه الأخبار المتداولة وكتبت عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “يارب إن لي أخلاء في المغرب فحفظهم لي. اتصال مفاجئ من أختي وقد نجت من زلزال المغرب بعد أن إنهار المبنى السكني الخاص بهم”.

وتابعت: “كل التضامن مع الشعب المغربي الشقيق نسأل الله أن يحفظكم”.

وتم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في منطقة الحوز (شمال)، وتأثرت بها عدة مدن في المغرب وخلف أزيد من 600 قتيل.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، بأن بلاده ستقف بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.

وقد أعرب في بيان على منصة “إكس” عن تمنياته بالسلامة للشعب المغربي المتأثر بالزلزال.

وأضاف قائلاً: “أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة لجميع الأفراد المغاربة المتضررين من هذه الكارثة”.

كما أضاف الرئيس التركي: “أسأل الله أن يرحم المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وقد أكد أردوغان في تصريحه أنهم سوف يقفون بجانب إخوانهم المغاربة في هذا الوقت العصيب، وسيلبون كل الدعم الممكن لهم.