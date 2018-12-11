“هل جلبت معك سلاحا ناريا؟”.. تُسبب مُشكلا لـ”سليماني”!

تعرض الدولي الجزائري، إسلام سليماني، لإنتقادات حادة في تركيا، بعد قيامه بمُمازحة زميله “فراي”، بطريقة غير مُحترمة وفقا لجريدة “حُريات“.

وأشارت الصحيفة التركية بأن “سوبر سليم” قال لمُنافسة في خط الهجوم خلال التدريبات :”هل أتيت حاملا معك سلاحا ناريا اليوم؟”.

وأوضح ذات المصدر بأن هداف “الخضر”، لا يُعتبر الوحيد الذي تجاوز حدوده داخل “فيينرباتشي”، بل إن ذلك أصبح عاديا مؤخرا.

ويتوقع الجميع أن يُغير إبن عين البنيان الأجواء خلال الميركاتو الشتوي، لعجزه عن فرض نفسه في بلاد الأناضول لحد الساعة.