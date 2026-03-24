هل رفض بن ناصر الالتحاق بـ”الخضر” ؟

يعتبر نجم أسي ميلان السابق، اسماعيل بن ناصر، أحد أبرز اللاعبين الغائبين عن تربص المنتخب الوطني، الجاري حاليا بمدينة “تورينو” الايطالية، تحسبا لوديتي غواتيمالا وأوروغواري، يومي الـ 27 والـ 31 مارس الجاري على التوالي.

ومباشرة بعد إعلان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الأربعاء الفارط، عن قائمة “الخضر” المعنية بهذا التربص. كان غياب بن ناصر، منطقيا ومتوقعا، بسبب عدم جاهزيته البدنية.

ومنذ إصابته في ثمن نهائي الـ”كان” أمام الكونغو، لم يشارك لاعب “الخضر” سوى مرتين فقط مع ناديه دينامو زغرب الكرواتي. الأولى كأساسي يوم الـ 25 جانفي الماضي. أمام أوسيجيك، ولكنه غادر بعد مرور 23 دقيقة فقط، بعدما عاودته الإصابة.

وابتعد بعدها بن ناصر، عن المنافسة لمدة طويلة قبل أن يعود السبت الماضي، إلى المشاركة مع زغرب، بمناسبة لقاء لوكوموتيفا، كبديل لمدة 14 دقيقة فقط.

وجاءت مشاركة لاعب ميلان السابق، قبل 48 ساعة عن انطلاق تربص “تورينو”. ما عزز من فرضية سقوطه من مخططات بيتكوفيتش، بسبب عدم جاهزيته البدنية وافتقاده للمنافسة.

إلا أن ناديه الكرواتي، دينامو زغرب، فتح باب التأويلات، بمنشور على “فيسبوك”، تحدث من خلاله عن ارتباطات لاعبيه في فترة التوقف الدولي مع مختلف المنتخبات.

وبحديثه عن بن ناصر، أفاد النادي أن بن ناصر، وبالاتفاق مع المدرب (ماريو كوفاسيفيتش)، سيبقى في زغرب للتحضير بأفضل شكل لبقية الموسم.

وهو الأمر الذي يجعل المتتبعين وبشكل خاص، عشاق المنتخب، يتساءلون حول ما إذا كان اللاعب قد تلقى استدعاء من “الخضر”. تحسبا لتربص “تورينو”. ولكنه فضل رفض القدوم، لاستغلال الفترة الحالية والعودة بقوة إلى الواجهة تمهيدا للتواجد ضمن القائمة المعنية بمونديال 2026.