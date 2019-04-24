هل سأجد نصفي الثاني..؟

امرأة متميزة من مدينة وهران، لم يسبق لها الزواج تبلغ من العمر 52 سنة، ماكثة في البيت ومهتمة بشؤونه كثيرا.

ترغب في الاقتران على سنة الله والرسول المختار مع رجل صادق وكريم، طيب وأمين من أية منطقة في التراب الوطني.

وهذا على أن يتراوح عمره ما بين 52 و70 سنة، ولا بأس إنّ كان أرمل أو مطلقا بأولاد.

المهم أن يكون صادق، غايتها الاستقرار في الحلال ولا شيء غيره.

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الرقم السري : 131349

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